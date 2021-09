Predlog spremenjenega odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, ki ga je danes sprejela vlada, za leto 2021 določa dovoljeno zgornjo mejo izdatkov za državni proračun pri 14,49 milijarde evrov. Zdaj je postavljena pri 14,32 milijarde evrov.

Ob izboljševanju gospodarskih razmer vlada očitno pričakuje tudi višje prilive, proračunski primanjkljaj naj bi se namreč po teh načrtih znižal z zdaj načrtovanega 8,6 odstotka BDP na 7,9 odstotka BDP.

Spremembe so potrebne za nadaljnje nemoteno financiranje ukrepov za spopadanje z epidemijo, ki v letošnji proračun še niso vključeni, so po seji vlade sporočili s finančnega ministrstva.

Po potrditvi proračuna za leto 2021 v DZ novembra lani sta bila namreč sprejeta še dva zakona, povezana z ukrepi za lajšanje posledic covida-19 in dodatnimi ukrepi za podporo okrevanju po epidemiji. Gre za zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida-19 in zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva.

Kljub ugodnemu makroekonomskemu okolju in spodbudnim napovedim so nadaljnji ukrepi potrebni, saj celotnega vpliva zdravstvene krize na gospodarstvo še ni mogoče natančno oceniti, pojasnjujejo na ministrstvu. Pomembno se jim zdi tudi spodbujanje okrevanje gospodarstva in še posebej vztrajanje pri napovedani dinamiki izvajanja investicijskih projektov, vključenih v letošnji proračun.

Posledično se bo povečala tudi zgornja meja izdatkov celotnega sektorja država, in sicer za 500 milijonov evrov na 25,80 milijarde evrov. Javnofinančni primanjkljaj se bo znižal na 7,5 odstotka BDP.