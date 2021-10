Ne Haruki Murakami, ne Margaret Atwood, ne Ljudmila Ulicka, ne Annie Ernaux, Nobelovo nagrado za literaturo prejme tanzanijski prozaist Abdulrazak Gurnah, so včeraj sporočili iz Švedske akademije. Mnogi ljubitelji dobre literature se strinjajo, da je po – če se spomnimo samo zadnjih nekaj let – Belorusinji Svetlani Aleksijevič, Američanu Bobu Dylanu, na Japonskem rojenem Britancu Kazuu Ishiguru, Poljakinji Olgi Tokarczuk, Avstrijcu Petru Handkeju in Američanki Louise Glück čas za afriškega nagrajenca, in največ jih je stavilo na kenijskega literata Ngugija wa Thiong'a. Kdo je bil v ožjem krogu nominirancev, bomo lahko izvedeli šele čez 50 let, a Abdulrazaku Gurnahu gre največje priznanje v svetu literature za »brezkompromisno in sočutno ubeseditev posledic kolonializma in usode beguncev v prepadu med kulturami in celinami«.

Angleščina namesto svahilija Gurnah (1948) je otroštvo preživel na Zanzibarju. Ko se je po mirni osvoboditvi izpod britanske vladavine leta 1963 tam kasneje razplamtela revolucija, so bili prebivalci arabskega porekla otok primorani zapustiti. Komaj osemnajstleten se je moral posloviti od svoje družine, v Veliko Britanijo je prispel kot begunec. Pisateljevati je začel pri enaindvajsetih letih, namesto svahilija je izbral angleščino. Leta 1982 je doktoriral na Univerzi v Kentu, kjer je še leta kasneje – do svoje nedavne upokojitve – predaval angleško in postkolonialno književnost, osredotočal se je na literarno ustvarjalnost Woleja Soyinke, Ngugija wa Thiong'a in Salmana Rushdieja. Na Zanzibar se je smel vrniti leta 1984, ko je lahko ponovno videl kmalu zatem umrlega očeta. Nobelovo nagrado mu je kot prvemu tanzanijskemu pisatelju, sicer pa tudi prvemu temnopoltemu Afričanu po že omenjenem Soyinki, ki je postal nobelovec leta 1986, prineslo deset romanov in serija kratkih zgodb. Povezuje jih krovna tematika travme begunstva, vseprisotni nostalgiji po nedotaknjeni predkolonialni Afriki pa se je Gurnah v svojih delih vedno izogibal.