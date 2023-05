Fundacija, ki podeljuje nagrado princese Asturije, je v utemeljiti izpostavila »edinstvenost njegove literature, njeno univerzalno razsežnost in sposobnost, da v ambiciozni in inovativni pripovedi uskladi japonsko tradicijo in zapuščino zahodne kulture«.

Nagrada princese Asturije za književnost v vrednosti 50.000 evrov je ena od osmih nagrad za umetnost, šport in znanstvene raziskave, ki jih vsako leto podeljuje fundacija princese Asturije.

74-letni Murakami je avtor uspešnic, kot sta Norveški gozd in Kafka na obali. Znan je po svojih zgodbah o absurdnosti in osamljenosti sodobnega človeka. Njegova dela so prevedena v približno 50 jezikov.

Nagrade princese Asturije podeljujejo od leta 1981. Med dosedanjimi dobitniki so mehiški pesnik in pisatelj, Nobelov nagrajenec Octavio Paz(1993), italijanski pisatelj in filozof Umberto Eco (2000), ameriški glasbenik, prav tako Nobelov nagrajenec Bob Dylan (2007), kanadski pevec, pesnik in pisatelj Leonard Cohen (2011) in srbska umetnica Marina Abramović (2021).

Kot prvo prejemnico so letos razglasili ime ameriške igralke Meryl Streep, ki je nagrado prejela v kategoriji umetnosti.

Poleg 50.000 evrov vsak nagrajenec prejme repliko kipa katalonskega slikarja in kiparja Joana Miroja. Nagrade bosta konec oktobra v Oviedu podelila španski kralj Felipe VI. in prestolonaslednica, princesa Asturije Leonor.