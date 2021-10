Pandorini dokumenti so »pobegnili« iz 14 registracijskih družb z vsega sveta, ki v davčnih oazah ustanavljajo in upravljajo slamnata podjetja za stranke, katerih namen je prikriti svoje posle ali premoženje. Novinarji so razkrili posle okoli 130 milijarderjev iz Rusije, ZDA, Turčije in drugih držav, 35 sedanjih in nekdanjih svetovnih voditeljev ter več kot 330 politikov in javnih funkcionarjev. Med drugim so razkrili poslovanje češkega premierja Babiša, ki je prek slamnatih podjetij postal lastnik 16 nepremičnin v francoskem mestu Mougins, vključno z dvorcem Bigaud in več zemljišči. Leta 2010 so Babiš in z njim povezana podjetja kupili še več posestev v okolici dvorca, vključno z dvonadstropno vilo z bazenom in garažo.

Nepremičnine so prek davčnih oaz kupovali tudi jordanski kralj Abdulah II. ter nekdanji britanski premier Tony Blair in njegova žena Cherie. Blairova sta od družine bahrajnskega ministra za turizem kupila razkošno hišo v Londonu, ki jo je ta imela v lasti prek podjetja v davčni oazi. Prihranila sta okoli 345.000 evrov davka na nepremičnine. Po oceni Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj je bilo lani v podjetjih iz davčnih oaz skritih vsaj nekaj manj kot 10.000 milijard evrov premoženja. Pri nas v preiskavi sodeluje portal Oštro, kjer obljubljajo razkritja poslov slovenskih športnikov, podjetnikov, osumljencev gospodarskega kriminala in ubežnikov pred slovenskimi sodišči.