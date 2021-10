Kot je za portal povedala ravnateljica šole Aljaša Urbanija, stavkajo dijaki 4. letnika poklicno tehniškega izobraževanja, ki so bili prejšnji teden zaradi okužbe v razredu v karanteni, zaradi česar so imeli organiziran pouk na daljavo.

Ravnateljica je še pojasnila, da je 11 dijakov omenjenega letnika, ko so se v ponedeljek vrnili v šolo, pri pouku snelo maske in izrazilo zahtevo, da bodo pri pouku brez njih. Po besedah ravnateljice so bili dijaki že v začetku septembra na prvi razredni uri seznanjeni s potekom pouka po modelu B, ki predvideva pouk z upoštevanjem ukrepov.