Protesti: Peš, na kolesih, v dežju in soncu

Tako kot v Jeruzalemu in Bagdadu je tudi v Ljubljani v petek popoldne po molitvah čas za proteste. In tako kot v Arabiji je tudi v Sloveniji odgovor na vprašanje, zakaj so ljudje na ulici, preprost. Protestirajo proti okupaciji. Vendar je za tem odgovorom dolg seznam političnih premislekov, osebnih drž, skupinskih skrbi in programov. Ta teden se je ob napovedi oživitve množičnih, bolj strukturiranih protestov postavljalo vprašanje, ali ima dogajanje zadnjega poldrugega leta kakšen skupni imenovalec. Se je postavljalo že kdaj prej?