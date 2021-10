Čakanja na nov operacijski sistem windows 11 je skoraj konec. Skoraj. Microsoft je sporočil, da bo najnovejša različica njihovih oken uradno na voljo od 5. oktobra dalje, a to žal ne pomeni, da bodo vse naprave z windows 10 dobile možnost brezplačne posodobitve že prvi dan izida. Podjetje je namreč najavilo postopno pošiljanje posodobitev. Microsoft razlogov za postopni pristop ne navaja, a najverjetneje gre za čisto tehnične omejitve prenosa tolikšne količine podatkov hkrati. Uporabnikov operacijskega sistema windows 10 po vsem svetu je namreč resnično veliko. Microsoftovi uradni podatki govorijo o 1,3 milijarde napravah. Če bi vsem omogočili prenos windows 11 hkrati, bi to zelo obremenilo strežnike in verjetno vodilo do številnih zapletov pri prenosu. Četudi so tehnične omejitve tako obsežnega projekta posodobitve operacijskega sistema razumljive, to ne spremeni dejstva, da se bodo nekateri uporabniki na nova okna močno načakali. Podjetje namreč pričakuje, da bodo čisto vsem napravam, ki izpolnjujejo pogoje za nadgradnjo, to lahko omogočili šele do sredine prihodnjega leta.

Kdaj bo neka naprava pridobila možnost posodobitve, ostaja nekoliko nejasno. Vemo zgolj to, da bo nov operacijski sistem najprej na voljo novim napravam, ki izpolnjujejo pogoje, stare naprave, ki izpolnjujejo pogoje, pa se bodo morale postaviti v vrsto. Domnevno bodo imele prednost naprave, ki so opremljene z boljšo oziroma primernejšo strojno opremo, so novejše in bolj zanesljive. Stvar se po eni strani sliši kot razporeditev v skladu z nekakšno potrošniško meritokracijo, po drugi pa bi lahko tudi rekli, da se bo Microsoft s tem poskušal izogniti novicam o težavah z operacijskim sistemom takoj po njegovem prihodu. S postopnim izidom si bodo kupili tudi dodaten čas za odpravljanje morebitnih hroščev, ki bi postali bolj očitni na manj optimiziranih napravah.