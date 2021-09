Prihodki skupine so v prvem polletju znašali 5,1 milijona evrov, kar je 8,7 odstotka manj kot pred letom dni. Hkrati je skupina zmanjšala izgubo iz poslovanja za tretjino na 2,2 milijona evrov.

Družba Terme Čatež je medtem v prvem polletju beležila 12,6-odstotno rast poslovnih prihodkov na 7,2 milijona evrov. Kot so izpostavili v sporočilu, je družba kljub temu, da je zaradi omejitvenih ukrepov epidemije covida-19 poslovala dobra dva meseca manj kot lanskem polletju, dosegla odlične rezultate ter si zagotovila dobro popotnico za glavno poletno sezono.

Čisti dobiček matične družbe je v prvem polletju znašal 2,3 milijona evrov, potem ko je lanska izguba znašala 4,2 milijona evrov.

Družba Terme Čatež je v prvi polovici leta realizirala 89.764 nočitev, kar je 22 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Prodala je 12.898 kopaliških vstopnic oz. 69 odstotkov manj kot pred letom dni. Skupaj z enodnevnimi gosti je družba zabeležila 102.662 kopalcev, kar je za 34,5 odstotka manj kot v enakem obdobju preteklega leta.

Kot so še izpostavili v družbi, je upad posledica ponovnega popolnega zaprtja nastanitvenih objektov in kopališč zaradi epidemije. »Poslovne enote so bile v obdobju prvih štirih mesecev leta skoraj v celoti zaprte, z izjemo zdraviliškega dela, hotela Terme (poslovni turizem) ter slaščičarne Urška,« so sklenili.