V Termah Čatež so gostje lani ustvarili 537.875 prenočitev, kar je 26,5 odstotka več kot v 2020, ko so tako kot preostali turistični sektor močno občutili posledice epidemije covida-19.

Število tujih prenočitev se je povečalo za 21,2 odstotka na rahlo več kot 120.000, največ so jih ustvarili Nizozemci, Poljaki in Nemci. Število domačih prenočitev pa se je ob še enem letu koriščenja turističnih bonov 2020 in 2021 povečalo za 28,1 odstotka na nekaj manj kot 418.00, je razvidno iz revidiranega letnega poročila družbe za lani, objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze. Obisk v termalnih bazenih je dosegel 615.804 kopalcev ali 20,1 odstotka več kot predhodno leto.

Lanske rezultate ocenjujejo kot odlične

Glavnina kapacitet družbe, ki je del poslovnega sistema DZS, je morala biti sicer skladno z vladnimi koronskimi odloki v začetku leta zaprtih, tako da so lahko v podjetju s polnimi zmogljivostmi začeli delovati šele konec maja. V luči tega lanske rezultate v podjetju ocenjujejo za odlične. Po besedah predsednika uprave Bojana Petana so uspešno sledili zastavljenim planskim ciljem na vseh lokacijah, tako v Čatežu, na bližnjih Mokricah kot na Obali v kompleksu Žusterna.

Prihodki od prodaje so lani narasli za 35 odstotkov na 25,2 milijona evrov, dobiček iz poslovanja je bil s skoraj 2,2 milijona evrov za nekaj več kot 350 odstotkov višji kot predlani, po štirimilijonski izgubi v koronskem 2020 pa je družba lani ustvarila 5,5 milijona evrov čistega dobička.

Do maja lani je bila del skupine Terme Čatež tudi družba Marina Portorož, a so nato po dolgotrajnem prodajnem postopku zanjo vendarle našli novega lastnika. To je postala družba Luka Lucija v lasti slovenskega investicijskega sklada Cirus 1, ki ga upravlja JonatanMars.

Naložbe v prenove

Lani so v podjetju izpeljali prenovo apartmajev v kompleksu Terme Village v Čatežu, prenovili restavracijo v tamkajšnjem Hotelu Terme in razširili gostinski del v čateški zimski termalni rivieri. Letos bodo zaključili že začeto širitev zimske termalne riviere, po napovedih pa bodo prenovili tudi glavni prehod in garderobni del na poletni termalni rivieri, v načrtu je še izgradnja krožne športno-rekreativne poti okoli kompleksa Terme Čatež po protipoplavnem nasipu.