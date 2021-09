V nasprotju s toplejšimi meseci preživimo pozimi več časa v notranjih prostorih. Zunanje površine v okolici doma potrebujejo v tem času manj nege in ponujajo manj užitkov. Za več mesecev pospravimo vrtno pohištvo, orodje in stroje.

Pregled nepremičnin Zaključek poletja je primeren čas za pregled objektov v naši lasti. Pred začetkom slabega vremena preverimo stanje strehe, fasade in žlebov. Že pozoren obhod hiše omogoči odkrivanje napak, ki bi jih težko opazili v prihajajočih mesecih, ko se bomo več časa zadrževali znotraj prostorov. Zunanji pregled objekta je najbolje opraviti po dežju, saj takrat opazimo tudi težave pri odvajanju vode v žlebovih in odtokih. Pri pregledu smo pozorni na morebitne počene ali premaknjene strešnike, poškodbe na fasadi ali mokro fasado, premaknjene tlakovce, moteče veje bližnjih dreves in podobno. V jesenskem času poskrbimo tudi za čiščenje žlebov in odtokov. V žlebovih očistimo listje in prah, v odtokih izpraznimo lovilnik nečistoč.

Priprava premičnin Poleg objektov na zimo pripravimo tudi delovne pripomočke. Naprave in orodje očistimo, pregledamo glede morebitnih poškodb, nato pa shranimo v primernem prostoru. Če smo orodje redno čistili tudi med letom, ob koncu sezone ne bo veliko dela. Vrtno orodje moramo v primeru škodljivcev in bolezni na vrtu očistiti še posebno skrbno, priporoča se tudi dezinfekcijo. Da se izognemo pretirani uporabi kemikalij, zadostuje pranje v vroči vodi z dodatkom čistila. Če smo imeli na vrtu hujše težave s škodljivci, moramo tako očistiti tudi lonce za rastline, škarje, žico, oporne palice. V pozabljenih loncih in kepah zemlje lahko prezimijo nekateri insekti, trosi plesni pa se lahko prenašajo tudi na umazanih vrtnih pripomočkih. Na suho mesto pospravimo orodje, stroje in očiščena delovna oblačila. Akumulatorje in baterijske vložke odstranimo iz naprav in napolnjene shranimo v prostoru, kjer temperatura ne pade pod 10 °C. Bencinske naprave shranjujemo očiščene in z vsaj malo goriva v rezervoarju, ki prepreči izsušitev sestavnih delov motorja.

Nekatere naloge naj počakajo na pomlad Zaradi padanja temperatur je potrebne nekaj previdnosti pri delu okrog rastlin, da jih pred hladno sezono ne izpostavljamo nepotrebnemu stresu. Za poletno rez je že prepozno, saj jo opravljamo do konca avgusta z namenom odpiranja krošnje soncu in boljše rasti plodov. Z oblikovanjem grmovnic in sadnega drevja lahko zares začnemo šele tik pred ozelenitvijo, ko imajo rastline pred sabo prijetnejše temperature in več mesecev rasti. Podobno velja tudi za košnjo trave. Jesenski dež bo ponovno prebudil travo in pred koncem jeseni nas čaka še nekaj košnje. Ne kosimo prenizko. Na slabše izravnanem terenu smo še posebno previdni, da pred zimo ne puščamo poškodb s kolesi ali prenizko košnjo. Vrtno kosilnico lahko vso jesen uporabljamo za pospravljanje suhega listja, ki ga poberemo v koš ali zmulčimo na travi. Zmlet material bo na travi deloval kot zastirka, sčasoma pa bo razpadel in v zemljo dodal nekaj hranil.

Lasten kompost je rešitev za zeleni odpad Odpadlo listje je zelo dober material za kompostiranje in njegova nujna sestavina. Na kompostnem kupu suhi oziroma »rjavi« odpad predstavlja več kot polovico prostornine. Suh in svež material odlagamo izmenično v slojih, saj suha biomasa skrbi za zračnost komposta in hitrejši razpad, preprečuje tudi neželeno gnitje. Skozi leto se pri kompostiranju srečamo s pomanjkanjem suhega odpada, saj ga v ustreznih količinah težko nadomestimo s slamo in suhimi vejicami. Odpadlo listje, ki ga je v teh mesecih v izobilju, je z izjemo orehovega, kostanjevega in hrastovega listja izjemen material za kompostiranje. Za lažje vzdrževanje kompostnega kupa v prihajajoči sezoni si lahko uredimo kompostni kup, narejen izključno iz suhega jesenskega listja. Z zalogo bomo v prihajajoči sezoni polnili glavni kompost, kar nam zna olajšati ohranjanje pravilnega razmerja v kompostnem kupu. Jeseni lahko kompost še enkrat prekopljemo, da med sloje vnesemo zrak in pospešimo propadanje.