Nižje grmovnice uporabljamo za obrobo gredic. V ustrezni kombinaciji različnih vrst in sort lahko z grmovnicami poskrbite za cvetenje skozi vse leto. Vedno zelene grmovnice prinesejo svežino v vaš vrt v vsakem letnem času in popestrijo cvetne zasaditve. Nekatere ustvarijo odlično ozadje trajnicam, upoštevati morate le, da imajo dovolj prostora in da lahko rastejo v sožitju. Za tiste, ki imate manjše vrtove, balkone ali terase, so grmovnice primerne kot posodovke.

Pozimi se prilagodijo novim razmeram Grmovnice, vzgojene v loncih, lahko sadite vse leto, vseeno pa je najprimernejši letni čas za sajenje jesen, ko so rastline v obdobju mirovanja. Tako se lahko pozimi prilagodijo novim razmeram in spomladi začnejo rasti. Sadite jih lahko, dokler zemlja ne zmrzuje, vendar ne, če so tla zelo mrzla. Ker imajo grmovnice dolgo življenjsko dobo, jih sadite na bolj stalno mesto, kjer ne predvidevate bistvenih kasnejših posegov. Zato je pomembno, da kakovostno pripravite tla pred sajenjem in se držite nekaj preprostih napotkov.

Kako jih posadimo? Ko izbirate grmovnico, ki jo želite posaditi, se pozanimajte o rasti, višini, cvetenju in negi. Tako se boste izognili kasnejšim nevšečnostim, pa še lažje si boste predstavljali, kakšen bo njen videz v vašem vrtu po nekaj letih. Za sajenje grmovnic so najprimernejša rahla propustna tla, zato pri sajenju vrtni zemlji dodajte kakovostnejšo mešanico zemlje, kisloljubnim rastlinam pa kislo zemljo. Sadilna jama naj bo vsaj dvakrat večja kot koreninska gruda rastline, ki jo nameravate posaditi. Rastlino pred sajenjem namočite. Grmovnico posadite na enako globino, kot je bila posajena v loncu. Posajene grmovnice zalijte, okrog njih pa nasujte lubje ali sekance, da zadržijo vlago in toploto v tleh ter preprečijo rast plevela. Takšen videz daje tudi vtis urejenosti.

Primerna oskrba v zimskem obdobju Vedno zelene grmovnice pozimi zaščitite pred pozebo z zaščito iz flisa ali žaklovine. Pomembno je, da imajo rastline v tleh vedno dovolj vlage. Ne pozabite na občasno zalivanje vedno zelenih rastlin tudi v zimskih mesecih, ko v daljšem obdobju ni padavin in zmrzali.