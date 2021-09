»Kanclerka je v ponedeljek čestitala Olafu Scholzu za volilni uspeh,« je vlada zapisala v današnji izjavi.

Po navedbah virov v CDU/CSU in SPD pa je svojemu protikandidatu v pismu čestital tudi Laschet. Ta je bil sicer deležen kritik, ker socialdemokratu ni javno čestital.

Konservativna unija CDU in CSU je na nedeljskih volitvah z dobrimi 24 odstotki podpore zabeležila najslabši volilni rezultat doslej. Za približno odstotno točko in pol so jo premagali socialdemokrati s kanclerskim kandidatom Scholzem na čelu.

Kljub drugemu mestu je Laschet napovedal, da bo skušal oblikovati vladno koalicijo z liberalci (FDP) in Zelenimi. Skupaj z omenjenima strankama sicer želi vladati tudi Scholz, ki vztraja, da so mu volivci kot zmagovalcu podelili jasen mandat za sestavo vlade.

Vidni člani CDU in CSU se vse bolj distancirajo od svojega kanclerskega kandidata, kar seje dvom glede njegove prihodnosti. Bavarski ministrski predsednik in vodja CSU Markus Söder je v torek javno čestital Scholzu.

»Olaf Scholz ima trenutno očitno boljše možnosti, da postane prihodnji kancler,« je povedal. Poudaril je, da je treba rezultate volitev sprejeti, saj je to temeljno pravilo demokracije.

Iz FDP so medtem danes sporočili, da načrtujejo koalicijske pogovore z obema strankama. Pogovori s CDU/CSU bodo potekali v soboto, z SPD pa v nedeljo, je povedal generalni sekretar liberalcev Volker Wissing. Že od torka se sicer o pristopu k pogajanjem pogovarjajo z Zelenimi.