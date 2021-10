»Dosegli smo grenak rezultat,« je na kongresu mladih krščanskih demokratov v Münstru priznal Laschet, kanclerski kandidat koalicije CDU/CSU, ki je na volitvah 26. septembra dobila 24,1 odstotka glasov, kar je doslej najslabši rezultat na nacionalni ravni.

»Odgovornost za ta rezultat nosim kot vodja in kandidat za kanclerja. Jaz sem odgovoren za volilno kampanjo« in njen neuspeh, je izjavil Laschet, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je dodal, se mora CDU zdaj pripraviti na vrnitev v opozicijo, kjer je bila nazadnje leta 2005. Pozval je k prenovi stranke, še posebej k njeni pomladitvi, pa tudi k večji zastopanosti žensk v njenih vrstah.

Zgodovinski poraz

Nemški socialdemokrati (SPD) so v petek postavili temelje za prihodnjo heterogeno tričlansko koalicijo skupaj z Zelenimi in liberalci (FDP). Tri stranke so po dobrih dveh tednih uvodnih pogovorov v petek dosegle dogovor o začetku uradnih koalicijskih pogajanj, ki pa bodo potekala več tednov, poroča AFP.

CDU bo po zgodovinskem porazu na parlamentarnih volitvah na izrednem kongresu na novo volila celotno vodstvo stranke. Tako se je soglasno odločilo vodstvo stranke, je prejšnji teden sporočil sporočil generalni sekretar CDU Paul Ziemiak.