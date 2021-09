Številni ljudje so glede na posnetke na televiziji ob potresu bežali iz notranjih prostorov na prosto. Žrtev naj ne bi terjal, prihajajo pa z otoka poročila o škodi na starejših stavbah. Posnetki na televiziji ERT prikazujejo delno porušene stare hiše v kraju Arkalohori blizu Irakliona.

Grčijo prečka več tektonskih prelomnic in potresi so na območju pogosti. 30. oktobra 2020 je potres z močjo 7 stresel Egejsko morje med otokom Samos in turškim mestom Izmir, pri čemer sta umrla dva človeka na Samosu in 114 v Turčiji.