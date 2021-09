Kakor koli, ogled česar koli od omenjenega na slovenskih programih je bil za večino lažji tudi zato, ker je bil poleg prevod v obliki podnapisov. Na katere pa medtem danes, leta 2021, marsikje še kar čakamo. Štirinajst let denimo na to, da bi sloviti iphone ponudil menije tudi v slovenskem jeziku, prav tako pa slovenskega jezika še vedno ne najdemo v uporabniških vmesnikih pri več kot polovici avtomobilskih znamk, ki so naprodaj v Sloveniji. Kar so šele pred dnevi končno spoznali tudi na ministrstvu za kulturo, kjer so zmogli, če drugega ne, po številnih pobudah (AMZS, ZPS…) vsaj pozvati vse avtomobilske zastopnike in uvoznike, naj v šestih mesecih poskrbijo za ustrezne prevode uporabniških vmesnikov v avtomobilih v slovenščino. Navsezadnje jih k temu zavezuje 2. odstavek 20. člena Zakona o javni rabi slovenskega jezika, ki pravi, da mora biti v elektronskih komunikacijskih in kontrolnih napravah omogočena izbira slovenščine in upoštevan slovenski črkopis.

Današnji avtomobili so pač nekaj povsem drugega kot še pred nekaj leti. Dandanes infozabavni vmesniki za marsikoga predstavljajo njihov ključni del – če za motor rečemo, da je srce avtomobila, so omenjeni vmesniki najmanj možgani. Dandanes avtomobili z uporabnikom vedno intenzivneje tudi komunicirajo, pisno in vse pogosteje tudi ustno in za marsikaterega voznika ali voznico je to, da tega ne počnejo v slovenščini, izredno moteče. Še več, pri marsikom lahko to, predvsem v povezavi s težavami pri delovanju naprave za sistemska sporočila v vozilih, ki so posredno ali neposredno povezana z delovanjem vozila in njegovih varnostnih sistemov, privede do nevarnih situacij in tveganja, da bo na cesti napačno reagiral.

Res je, marsikdo, tudi sam sem med njimi, se je angleškega jezika na digitalnih napravah »navadil« do te mere, da ga izbere tudi, ko ima na voljo slovenskega. A tako je bilo prvič zato, ker smo bili v to prisiljeni, drugič pa to še zdaleč ne velja za vse. Zato je poziv, čeprav (zelo) pozen, dobrodošel in na mestu. Najprej za vse nove avtomobile, kasneje pa v obliki programske nadgradnje tudi za vse, ki so že na cestah. Vse skupaj je namreč izvedljivo že z nekaj dobre volje.