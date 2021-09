John Challis: Bil je Boycie in še več

Srečanje z Johnom Challisom je bilo nekaj posebnega. Najprej si potreboval nekaj časa, da si spoznal, s kom se pravzaprav družiš: igralcem ali Boyciejem, likom iz serije Only Fools and Horses, ki ga je tako vešče oblikoval, da ga je pravzaprav poosebil, ga po potrebi tudi živel. Mnogim, v tistem trenutku tudi meni, je to celo ugajalo, saj si se navzel neverjetnega občutka, da si neposredno barantal z brezvestnim preprodajalcem avtomobilov in drobnim nepridipravom iz serije vseh serij. Kot da si vstopil vanjo in v njegov avtomobilski salon v Lewishamu in samo čakal, kje in kako te bo ogoljufal. V nasprotju z mnogimi igralci, ki se v zasebnem življenju na vse pretege otepajo svojih igranih karakterjev, John Challis s tem ni imel nikakršnega problema. Sprejel je igro. Celo svoje pogovorne oddaje, nekakšne mešanice anekdot in standup komedij z naslovom An intimate evening with John Challis ali Only Fools & Boycie, je vedno začel s spoznanjem, da bi čez življenje in gostovanja v raznih šovih udobno zvozil zgolj z namrščenim klicem »Come on, Marlene« ali »For God's sake, Marlene« in nazalnim, histerično arogantnim smehom, ki je postal njegov označevalec, zaščitni znak. Lahko ste bili v drugi sobi, na drugem koncu mesta, a ko ste zaslišali značilen privoščljiv smeh, ste vedeli, da je tega sposoben zgolj John Challis ali Boycie, kakor vam drago. O smejanju seveda ni govoril, temveč ga je na veselje vseh demonstriral.