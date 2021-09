Predlog spremenjenega odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, ki ga je v sredo sprejela vlada, za leto 2021 zvišuje dovoljeno zgornjo mejo izdatkov državnega proračuna na 14,99 milijarde evrov. Zdaj je postavljena pri 14,32 milijarde evrov.

Ob tem vlada ne napoveduje tudi rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki pa se zdi nujen stranki SD. »Pričakujemo rebalans, da bomo vedeli, kje se bodo postavke povečale, kam bo šel ta denar,« je danes medijem dejal poslanec SD Matjaž Han. V nasprotnem primeru bo vlada sama prerazporejala denar, poslanci in državljani pa ne bodo vedeli, za kaj se porablja, je opozoril.

Predsednik sveta SD za finance Milan Cvikl je omenil veljavno zakonodajo. »Zakonski in ustavni okvir je jasen - vsi prihodki in izdatki države morajo biti določeni v proračunu,« je dejal. Če vlada rebalansa ne bo pripravila, bo delovala nezakonito in neskladno z ustavo, je posvaril.

Spomnil je, da so odhodki v veljavnem proračunu, ki ga je DZ potrdil novembra lani, določeni pri 13,47 milijarde evrov. Naknadno je DZ aprila letos z odlokom dovolil proračunsko porabo v višini 14,32 milijarde evrov, zdaj pa vlada z novimi spremembami odloka predlaga zvišanje te številke na 14,99 milijarde evrov.

V SD nasprotujejo, da bi vlada vladala kar z odloki. "Kar finančni minister sam bo razdelil 1,5 milijarde evrov med resorji. To ni pravilno, je nezakonito in je protiustavno," je opozoril Cvikl.

Vlada je v sredo predlagane spremembe pojasnila s potrebo po nadaljnjem nemotenem financiranju ukrepov za spopadanje z epidemijo covida-19. Ob tem sicer očitno pričakuje tudi višje prihodke, proračunski primanjkljaj naj bi se namreč znižal.