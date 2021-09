V konkurenci kajakašev so zlato odličje osvojili Francozi (91,64), drugi so bili Slovaki (+1,85), tretji pa Slovenci (+3,20).

Pri kajakašicah je zlato pripadlo tekmovalkam iz Velike Britanije (101,24), srebro Čehinjam (+5,47), bron Slovakinjam (+6,48). Eva Terčelj, Urša Kragelj in Ajda Novak, ki so tekmovanje končale tik pod stopničkami, je od kolajne ločilo 51 stotink sekunde.

Med kanuisti so nosilci kolajn Francozi (95,34), ki so osvojili zlato, Čehi (+0,69) in Slovaki (+5,49). Slovenska trojka Benjamin Savšek, Luka Božič in Klemen Vidmar je tekmo končala na četrtem mestu (+6,66).

Med kanuistkami so bile najhitrejše Čehinje (110,43), srebro je šlo v Španijo (+1,57), bron v Rusijo (+7,62). Slovenke (+8,95) v postavi Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar in Lea Novak so bile pete.