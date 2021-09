Brazilska vlada je sporočila, da se Queiroga, ki je bil na testiranju pozitiven v torek, počuti dobro. »Drugi člani delegacije so bili na testiranju negativni,« so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Minister, ki je cepljen proti covidu, je na twitterju sporočil, da bo zdravstveno ministrstvo ob spoštovanju vseh zdravstvenih protokolov »nadaljevalo odločen boj proti pandemiji v Braziliji«.

Queiroga bo za čas trajanja izolacije ostal v ZDA, medtem ko se je preostanek brazilske delegacije že vrnil v domovino.

Skupaj so tako po prihodu v New York, kjer poteka splošna razprava svetovnih voditeljev ob začetku 76. zasedanja Generalne skupščine ZN, okužbo s koronavirusom potrdili pri dveh članih brazilske delegacije.

Bolsonaro, ki je v torek kot prvi nastopil v razpravi voditeljev, sicer javnost razburja s svojim nasprotovanjem cepljenju proti covidu-19. Med potjo v New Yorku je bil večkrat tudi brez zaščitne maske. Lani je sicer covid prebolel in zatrjuje, da je to boljše kot cepljenje.