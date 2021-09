Med Srbijo in Kosovom je prišlo do nove zaostritve, glavne žrtve pa so Srbi s Kosova in Albanci iz Srbije. Priština je namreč uvedla preizkusne tablice za vozila iz Srbije, kar je odgovor na podoben, več let star srbski ukrep za vozila s kosovskimi registrskimi tablicami (Beograd ne priznava neodvisnosti Kosova). Tako kot so zadnjih deset let kosovski Albanci na meji s Srbijo morali skriti kosovske tablice, morajo torej zdaj državljani Srbije to storiti s srbskimi. »Vse dokler državljani Kosova plačajo za vstop v Srbijo, bodo morala vsa vozila, ki prihajajo iz Srbije, imeti oznako Republike Kosovo,« je dejal kosovski premier Albin Kurti.

Pritisk na kosovske Srbe Poleg tega recipročnega ukrepa je Kurtijeva vlada na severu Kosova ukinila avtomobilske tablice z oznako KM (Kosovska Mitrovica), ki jih na tem območju uporabljajo pripadniki srbske manjšine, namesto uradnih z oznako RKS (Republika Kosovo). Kot je za Dnevnik dejal vir s Kosova, Srbom s severa, teh je okoli 80.000, niti ne dovolijo več registrirati svojih vozil. Posebno so prizadeti vozniki tovornjakov in taksisti. A tudi mnogi Albanci iz Srbije (največ jih je v dolini Preševo) menijo, da jih je Kurtijeva vlada, ki pri vsem tem sicer uživa podporo kosovskih Albancev, pustila na cedilu, saj morajo odslej, ko prihajajo na Kosovo, ob vsakem prestopu meje zamenjati tablico in vsaka dva meseca plačati pet evrov za novo preizkusno tablico. Predvsem se bojijo dolgih vrst na meji. Vodilni politik Albancev iz Srbije Hajredin Hida pravi: »Smo žrtve kosovske državne politike do Srbije.« Albanci iz doline Preševo na Kosovu prodajo zlasti veliko živilskih izdelkov in gradbenega materiala. Celo Albanci iz Srbije so prepričani, da je Kurti odločitev o avtomobilskih tablicah sprejel zaradi lokalnih volitev 17. oktobra. Nima namreč več tolikšne podpore med volilci, kot jo je imel februarja na parlamentarnih volitvah, ko je njegova levosredinska in nacionalistična stranka Samoodločba dobila 50,3 odstotka glasov.