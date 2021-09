#foto Topel sprejem za srebrne odbojkarje v centru Ljubljane

Na Kongresnem trgu v Ljubljani je potekal sprejem slovenske moške odbojkarske reprezentance, ki se je v jutranjih urah vrnila s finala evropskega prvenstva v Katovicah, in domov prinesla že tretjo srebrno medaljo. Z zastavami so jih prišli pozdravit številni zvesti navijači iz cele Slovenije in tudi župan Ljubljane Zoran Janković, ki je s srebrnimi odbojkarji tudi zapel slovensko himno.