Nagrada občinstva filmskega festivala v Torontu je zadnja leta dobra napoved za oskarje. Lani je denimo obe nagradi pobral film Dežela nomadov, pred tem je to uspelo filmom Kraljev govor, 12 let suženj in Revni milijonar.

Za najboljši dokumentarni film pa je občinstvo izbralo The Rescue, katerega režijo podpisujeta E. Chai Vasarhelyi in Jimmy Chin.

Potem ko je lani zaradi pandemije novega koronavirusa večinoma potekal na spletu, je letos festival potekal deset dni v živo v kinodvoranah največjega kanadskega mesta.

Častna nagrada tudi Dionne Warwick

Na sobotnem gala zaključku so podelili tudi častne nagrade festivala (TIFF Tribute Awards). Za igro sta nagrado prejela Jessica Chastain, ki jo je občinstvo v Torontu lahko videlo v filmu The Eyes of Tammy Faye, in Benedict Cumberbatch, ki je zaigral v filmih The Power of the Dog in The Electrical Life of Louis Wain.

Za režijo je bil nagrajen Villeneuve (Arrival, Dune). Posebno častno nagrado je prejela glasbenica Dionne Warwick za dokumentarni film Dionne Warwick: Don't Make Me Over. Nagrado za novi talent pa je prejel režiser Danis Goulet za film Night Raiders.

Nagrade so med drugim podeljevali Shamier Anderson, Kirsten Dunst, Rebecca Ferguson, Emma Ferreira, Gladys Knight, Phillip Lewitski, Eva Longoria, David Oyelowo, Michael Showalter in Kiefer Sutherland.