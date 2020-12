Osemsto 461.219.921 Skoraj pol milijarde dolarjev bruto je zaslužil eden najbolj donosnih kitajskih filmov vseh časov, v katerega so vložili okoli 80 milijonov. Kitajska zgodovinska vojna drama je praktično ves denar zaslužila v domačih kinematografih. Predvajali so jo tudi po nekaterih drugih državah po svetu, a je tam dosegla zgolj banalne zaslužke. V ZDA recimo 372.000 dolarjev, na Otoku 19.000, v Emiratih 65.000, v Avstraliji 264.000 in na Novi Zelandiji 64.000. Kaj pa zgodba filma, ki je doživel svojo premiero 21. avgusta? Genialen kitajski režiser Guan Hu je po desetih letih natančnih priprav posnel zgodovinski spektakel, dveinpolurni vojni film o začetkih druge kitajsko-japonske vojne (1937–1945), herojski spopad male kitajske enote z ogromno japonsko vojaško formacijo. Film uporablja vso moderno, če hočete hollywoodsko tehniko in morda je za ameriško produkcijo celo dobro, da se je film Osemsto pojavil na trgu ravno v času korone, ker bi drugače zaslužil še veliko več. Zanimivo, filmsko glasbo je prispeval Andrew Kawczynski, himnično balado iz filma z angleškim naslovom Remembering poje veliki Andrea Bocelli, ob pomoči kitajske zvezdnice Na Ying.

Podli fantje za vedno 426.505.244 Belgijski režiserski duet Adil & Bilall se je lotil tretjega dela trilogije o Podlih fantih (Bad Boys) – prva filma iz let 1995 in 2003 sta vmes postala že legendarna – in ponudil tisto, kar vedno vžge: Will Smith in Martin Lawrence, malo humorja in veliko akcije. Publika je uživala. Konec koncev je bil še januar, ko nismo vedeli, da bo korona filmske dvorane tesno zaprla. Samo v ZDA je akcijska komedija zaslužila več kot 200 milijonov dolarjev, v Sloveniji skoraj 400.000, kar je seveda lep uspeh. Film je stal 90 milijonov dolarjev.

Tenet 357.800.000 Angleški režiser Christopher Nolan se je lotil spektakularne znanstvenofantastične vohunske zgodbe, ki vrti čas nazaj. In porabil veliko časa. Scenarij je pisal pet let. V glavni vlogi agenta Cie je sin Denzla Washingtona, John David, v bližini pa je serija izvrstnih angleških mojstrov, tudi Robert Pattinson, Michael Caine in Kenneth Branagh. Film so večinoma začeli predvajati konec avgusta in enakomerno je služil po vsem svetu: na Kitajskem 66 in v ZDA 57 milijonov, v Sloveniji pa 111.000 dolarjev. A dobiček ne bo visok, saj so v projekt vložili kar 200 milijonov.

Ježek Sonic 320.821.574 Po video igrici Sega Sonic the Hedgehog je nastal tudi film, otroška računalniška animiranka, v kateri poleg ježka nastopata tudi dobri policist (James Marsden) in zlobni dr. Robotnik (Jim Carrey), ki poskuša ježka ugrabiti in prevzeti njegovo supermoč. Režiral je Jeff Fowler. Film so začeli predvajati februarja, skoraj polovico denarja je zaslužil v ZDA, veliko v Evropi, v Sloveniji več kot 230.000, presenetljivo slabo pa mu je šlo v Aziji, čeprav so med produkcijo celo spreminjali ježkov videz. Vložili so okoli 90 milijonov dolarjev. Film je že mogoče videti na HBO.

Dolittle 245.802.698 Hollywoodski spektakel, še eno verzijo zgodb o zdravniku, ki se lahko pogovarja z živalmi, so si zamislili kot visokoproračunski film, ki naj bi zlahka povrnil denar, ki so ga vanj vložili. A čeprav so začeli s premierami že januarja, ni šlo vse po načrtih. Vložili so kar 175 milijonov, zaslužili pa okoli 245 milijonov dolarjev. Od tega tretjino v ZDA, po 20 milijonov na Kitajskem in Otoku, v Sloveniji pa 145.000. Ob močni igralski zasedbi je v glavni vlogi dr. Dolittla nastopil Robert Downey jr., film pa je režiral Stephen Gaghan.

Legenda oboževanja 240.634.866 Jiang Ziya je kitajski 3D-računalniško animiran fantazijski pustolovski film (po domače risanka) iz leta 2020, v režiji Cheng Teng in Li Wei. Zgodba temelji na mitološki in izmišljeni različici priljubljene kitajske osebnosti Jiang Ziya, ta pa na romanu Rojstvo bogov iz 16. stoletja. Gre za nadaljevanje filma Ne Zha iz leta 2019. Herojski animirani film bi morali začeti vrteti 25. januarja 2020, a so ga zaradi pandemije premaknili na 1. oktober. Okoli 240 milijonov je zaslužil na Kitajskem, po drugih državah pa malo, vse skupaj nekaj tisoč, čeprav je povsem mogoče, da se bo po koncu ukrepov predvaja tudi po Evropi.

Ptice roparice 201.858.461 Film z originalnim naslovom Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn je zgodba o superjunakinji Harley Quinn (Margot Robbie). Ta zbere skupino superjunakinj in negativk, ki mlado dekle rešujejo pred zlobnim kriminalcem. Člani sijajne igralske ekipe in režiserka Cathy Yan so za stripovski spektakel, vrtiljak, ki meji na komedijo, zapravili skoraj 100 milijonov dolarjev. Od začetka februarja, ko je bila premiera v ZDA, so v Evropi in obeh Amerikah zaslužili še enkrat toliko. V Sloveniji 80.000 dolarjev.

Naprej 141.592.359 Onward je otroški risani film iz studiev Disney in Pixar, postavljen v fantazijski svet, v katerem se najstniška škrata podata na popotovanje, na katerem iščeta čarovnije v našem modernem svetu. Izvirno. Režiral je Don Scanlon, z glasovi so pomagali Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer… Film, ki je prišel v dvorane marca, se je dobro držal predvsem v ZDA, kjer je dobil več kot 60 milijonov dolarjev. Na Kitajskem so ga začeli vrteti avgusta, zaslužil je 11 milijonov, v Sloveniji pa, če je verjeti uradnim ameriškim podatkom, okoli 40.000 dolarjev.

Nevidni človek 130.560.433 Znanstvenofantastična klasika The Invisible Man H. G. Wellsa iz leta 1897 je letos dobila novo filmsko priredbo, ki jo je režiral avstralski režiser Leigh Whannell, v vlogi nevidnega moža Adriana Griffina pa je tokrat Oliver Jackson-Cohen. Finančno gre za eno največjih, če ne kar največjo uspešnico leta, v film so namreč vložili zgolj 7 milijonov evrov. Grozljivka, ki so jo začeli predvajati konec februarja, je v ZDA zaslužila 70 milijonov dolarjev, preostalo po svetu, na Kitajskem je niso vrteli zaradi korone, v Sloveniji je zbrala 54.000.