Kot smo na kratko že poročali, so policisti iz Gorišnice v okolici Velikega Okiča v petek poskušali ustaviti voznika avtomobila z italijanskimi registracijami, ki se je v Slovenijo iz Hrvaške pripeljal na nezakonit način. Voznik navodil policistov ni upošteval, temveč jim je poskušal pobegniti. Beg ni trajal dolgo, saj je v enem od ovinkov zdrsnil s ceste in zapeljal po pobočju navzdol ter nazadnje trčil v rob betonskega podpornega zidu. V avtomobilu je prevažal kar devet državljanov Pakistana in enega državljana Bangladeša. Pet tujcev se je tako hudo poškodovalo, da so potrebovali bolnišnično oskrbo, eden od njih pa je v bolnišnici nato umrl. Voznik in sopotnik sta po nesreči peš zbežala, vendar so ju policisti ujeli in aretirali. Preiskava je pokazala, da je avtomobil vozil 17-letni državljan Srbije, ki bo moral pred preiskovalnega sodnika. Ker je med tihotapljenjem ljudi ogrozil migrante in celo povzročil tragedijo, mu grozi do petnajst let zapora že po kaznivem dejanju prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja države.