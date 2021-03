Štirje mrtvi in devetnajst poškodovanih, enajst v bolnišnici, od tega šest huje ranjenih – to je črna statistika hude prometne nesreče, ki se je na hrvaški avtocesti med Zagrebom in hrvaško-srbsko mejo nedaleč od Okučanov v Zahodni Slavoniji pripetila danes okoli tretje ure zjutraj. Za četverico je bil usoden prevrnjen tovornjak z balami papirja, poročajo hrvaški mediji, ki so kaj hitro izbrskali tudi podatek, da je med žrtvami in poškodovanimi največ sirskih migrantov. Skupno naj bi se jih na polpriklopniku skrivalo 21, tudi dva otroka. Kako in kdaj so se znašli v prikolici 42-letnega srbskega voznika, zaenkrat še ni jasno, prav tako pa se ne ve, ali je bil vzrok nesreče utrujenost, neprilagojena hitrost ali kaj tretjega. »Med prevračanjem tovornjaka je del potnikov pometalo iz vozila, kakih deset jih je ostalo ujetih pod težkimi rolami papirja,« je za hrvaške medije potrdil Zlatko Pješ, vodja gasilcev JVP Novska. Bale papirja, ki so pod seboj pokopale nekaj (slepih) potnikov, se uporabljajo za izdelovanje embalaže, tetrapakov za mleko in so izjemno težke. Vsaka naj bi tehtala čez eno tono.

Na kraj nesreče so prihiteli gasilci in kar dvanajst ekip reševalcev z vozili. »To je bil grozen prizor, nekatere je pometalo skozi okna, drugi so ostali ukleščeni pod vozilom,« se je spominjal strašljivega prizora. Večina jih je bila starih okoli 30 let, sta pa bila na prikolici tudi dva okoli deset let stara otroka. Izjemno pretreseni so bili tudi vsega hudega vajeni gasilci in reševalci. »Nikoli ne pričakuješ takšnih prizorov, čeprav smo vajeni vseh grozot. Treba je vključiti razum, izključiti čustva in najhitreje možno pomagati tistim, ki jim še lahko. Srce se mi je trgalo, ko sem pod eno od bal videl nepremično nogo, zraven pa slišal kričanje enega od fantov v angleškem jeziku, Please, help, down here, torej prosim, pomagajte, tu spodaj sem. To je bil eden od šestih ponesrečenih, ki smo jih uspeli iz kamiona izvleči žive. Vseskozi nas je spremljal glasen, neutolažljiv neke deklice,« je za portal Jutarnji list opisal eden od prvih na kraju tragične nesreče. Del avtoceste je bil zaprt več kot sedem ur.