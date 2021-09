Kot so po dirki sporočili iz krovne zveze AMZS, je Gajser na tej preizkušnji nastopil s poškodovano ključnico. V prvi vožnji na progi v Rioli Sardu je imel svetovni prvak Gajser precej težav. Že v kvalifikacijah je bil le 18., na dirki pa se je zapletel v padec že takoj po startu in nato ostal v ozadju, celo na 26. mestu. Do konca pa se je še prebil med dobitnike točk in dobil dve za 19. mesto.

Vožnjo je dobil Herlings pred Špancem Jorgejem Pradoom in Francozom Romainom Febvrejem.

V drugi vožnji je Gajser odpeljal brez večjih težav in se prebil med deseterico, vseeno pa je izgubil skupno prvo mesto. Tudi v tej vožnji je bil vrstni red prvih treh enak kot v prvi.

Herlings do skupnega vodstva Gajser je nekaj časa vozil na robu deseterice, potem pa pred koncem še prehitel nekaj tekmecev in na koncu pristal na osmem mestu. V ospredju sta se tri četrtine dirke borila Herlings in Prado, prvi je lovil vodilnega Španca in ga nazadnje tudi ujel in prehitel. Ker je Herlings na ta način dobil vseh možnih 50 točk, je prišel tudi do skupnega vodstva v sezoni. A razlike v SP so po današnji dirki majhne, saj tudi tretji Febvre zaostaja le tri točke za Gajserjem. Herlings ima 371 točk, Gajser 370, Francoz 367, Prado pa 359. Še pred začetkom pa se je danes dirka končala za domačega veterana, nekdanjega svetovnega prvaka Antonia Cairolija. Po padcu v kvalifikacijah so ga morali odnesti na nosilih in je tako moral izpustiti preizkušnjo na Sardiniji.