Na volišča je pozvanih okoli 110 milijonov Rusov, ki od petka ob 450 poslancih v rusko dumo volijo tudi predstavnike v regionalnih institucijah v 46 ruskih regijah. Skupno bodo morali volivci ponekod izpolniti tudi do devet glasovnic.

Do sobote zvečer je svoj glas po podatkih državne volilne komisije oddalo 31,51 odstotka volilnih upravičencev, a ta številka ne zajema tistih, ki so se odločili za glasovanje po spletu.

Sicer pa so prva dva dneva glasovanja zaznamovali predvsem očitki o številnih volilnih kršitvah, kot sta glasovanje pod prisilo in večkratno glasovanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Neodvisna organizacija za spremljanje volitev Golos jih je v soboto zabeležila več kot 3000. Objavila je več video posnetkov, ki npr. prikazujejo, kako na volišča skupaj prihaja po več sto zaposlenih v državnih podjetjih in kako ljudje volilne skrinjice polnijo s celimi paketi glasovnic. Na številne poskuse manipulacij je opozorila tudi Komunistična stranka in napovedala proteste.

Vodja državne volilne komisije Ela Pamfilova je medtem zatrdila, da bodo vse očitke o kršitvah temeljito preiskali. Kot je pojasnila, so v soboto že razveljavili okoli 6000 oddanih glasovnic.

Kritiki sicer opozarjajo, da so volitve le predstava, namenjena utrditvi Putinove oblasti. Pravi kandidati opozicije so praktično onemogočeni. Najbolj glasen Putinov kritik Aleksej Navalni je v zaporu, njegove organizacije pa so razglašene za ekstremistične in prepovedane.

Poleg tega so ruske oblasti od Googla in Appla dosegle, da sta iz svojih trgovin z aplikacijami umaknila mobilno aplikacijo Pametno glasovanje, ki je omogočala organizacijo glasovanja proti Enotni Rusiji. S pomočjo te aplikacije je Navalni volivce pozival k "pametnemu glasovanju" za tiste kandidate, ki bi najverjetneje lahko porazili kandidate Kremlja.

Gre za taktiko izogibanja drobljenja glasov opozicije, ki se je že nekajkrat izkazala za učinkovito in prekrižala načrte Kremlju.

Glede na javnomnenjske raziskave bo Enotna Rusija prejela od 42 do 46 odstotkov volivcev, kar je nekako na ravni izpred petih let. To bo zadostovalo, da bo v dumi ohranila dvotretjinsko večino.

V dumo naj bi se uvrstili tudi Komunistična partija, skrajno desni Liberalni demokrati in socialistična Pravična Rusija - patrioti.