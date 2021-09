Med vrhunci letošnjih volitev je razširjeno glasovanje na spletu, ki je zdaj na voljo prebivalcem sedmih regij, vključno z Moskvo. Glasovalo je že več kot 60 odstotkov registriranih volivcev na spletu, med njimi tudi predsednik Vladimir Putin in premier Mihail Mišustin, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Neodvisni opazovalci iz organizacije Golos so v petek na volitvah zabeležili približno 2000 kršitev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vodja državne volilne komisije Ela Pamfilova je medtem zatrdila, da volitve potekajo brez nepravilnosti ter pohvalila njihovo organizacijo. Center za spremljanje razmer stranke Enotna Rusija je sporočil, da je bilo lažnih skoraj 99 odstotkov vseh klicev in sporočil o kršitvah, ki jih je prejel prvi dan glasovanja, poroča Tass.

Predstavniki ruske opozicije, ki je na volitvah praktično onemogočena, so danes opozorili, da je bilo preprečeno delovanje mobilne aplikacije Pametno glasovanje tudi preko aplikacije za pošiljanje sporočil Telegram.

Google in Apple umaknila aplikaciji

Podporniki opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega so že v petek opozorili, da sta Google in Apple iz svojih trgovin z aplikacijami umaknila mobilno aplikacijo, preko katere je opozicija skušala organizirati glasovanje proti stranki predsednika Putina. Z aplikacijo so namreč skušali volivce seznaniti, kdo so kandidati, ki bi najverjetneje lahko porazili kandidate vladajoče Enotne Rusije.

V Rusiji rojeni ustanovitelj Telegrama Pavel Durov je pri tem dejal, da so sledili navodilom podjetij Apple in Google, ki sta Telegram opozorila, naj iz svoje aplikacije odstrani podatke, ki kršijo zakone posameznih držav, poroča AFP. V primeru, da tega ne bi storili, bi se soočali z izključitvijo iz njunih trgovin z aplikacijami.

Dodal je še, da »blokiranje aplikacij s strani podjetij Apple in Google ustvarja nevaren precedens, ki bo vplival na svobodo govora v Rusiji in po svetu«.