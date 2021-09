Slovenski odbojkarji tudi na letošnjem evropskem prvenstvu, ki poteka na Poljskem, Češkem in Finskem ter v Estoniji, sodijo med najuspešnejše evropske reprezentance. V sloviti dvorani Spodek v Katovicah pravkar poteka polfinalni obračun Slovencev z dvakratnimi svetovnimi prvaki Poljaki. Ti so v četrtfinalu gladko premagali Ruse, poljski selektor Vital Heynen pa je zmago svojih varovancev takrat komentiral z besedami: »Proti Rusiji smo igrali zelo dobro in to je dovolj, da zmagamo na vsaki tekmi. Ni potrebe, da bi igrali še bolje.«

Heynen je tudi pred nastopom s Slovenijo ostal samozavesten, a je vseeno priznal, da ima tudi naša reprezentanca izjemno moštvo: »Čeprav morda drugi tega ne vidijo, sam ves čas govorim, da gre za eno najboljših ekip na svetu. Njena največja prednost je, da je zelo uigrana, saj istih sedem igralcev skupaj igra že vrsto let. Gre za izkušene odbojkarje, ki so vsi stari okrog trideset let, ki so igrali na veliko največjih tekmovanjih in so vselej pripravljeni na dobre rezultate.«

Slovenski reprezentanti na čelu s kapetanom Tinetom Urnautom so zagotovili, da se bodo s Poljaki borili od prve do zadnje žoge, njihov nastop pa budno spremljamo tudi na naši strani.

V drugem polfinalu se bosta ob 21. uri pomerili Srbija in Italija.