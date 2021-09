Slovenija-Italija 25:22

Slovenci so proti Italijanom, ki so na poti do finala izgubili vsega tri nize in v predtekmovalni skupini premagali tudi Slovenijo s kar 3:0, začeli z dvema uspešnima točkama na servis Gregorja Ropreta, ki je tudi danes (kot včeraj) v vlogi podajalca zamenjal Dejana Vinčića. To vodstvo dveh točk so držali do 8:6, predvsem na račun agresivnega servisa, dobrega bloka in uspešnih zaključkov na mreži, potem pa so prvič povedli za štiri točke pri 10:6 po napaki Alessandra Michieletta, prvega zvezdnika izbrancev Ferdinanda De Giorgia, ter odličnem servisu Alena Pajenka, ko je moral italijanski selektor vzeti tudi prvo minuto odmora. Po tem so Italijani sicer hitro znižali za dve točki (12:10), naši pa spet povedli s 15:10. Slovenci so pametno ves čas servirali prav na 207 cm visokega Michieletta, ki je pri obrambi najšibkejši člen, zaradi česar je De Giorgi tega zamenjal. Čeprav se je Michieletto kmalu vrnil v igro, so Slovenci držali prednost petih točk do 19:14, ko je italijanski trener znova sklical minuto odmora. Ni pomagalo, Slovenija je nadaljevala s potrpežljivo in pametno igro z začetka do sedmih točk prednosti (21:14). Trije uspešni servisi Simoneja Giannellija sta Italijane približala na 22:19, ko je prvi time-out vzel tudi slovenski selektor Alberto Giuliani, zamenjal pa prvega ’strelca’ Tončka Šterna z Rokom Možičem. Po dveh uspešnih servisih Michieletta so Italijani rešili že skorajda izgubljeni niz z zmanjšanjem zaostanka na vsega eno točko (23:22), ko je Giuliani spet vzel minuto odmora. Michieletto je potem zgrešil servis, nakar je na set-žogo s servisom vstopil Alen Šket in Slovenija je dobila prvi niz s 25:22.