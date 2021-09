V Stični srečanje katoliške mladine

V cistercijanskem samostanu v Stični bo danes potekalo tradicionalno srečanje katoliške mladine, na katerem se bodo med drugim osredotočili na težavo strahu in negotovosti med mladimi. Mlade čaka veliko druženja in celodnevni program z večernim koncertom, nagovorila jih bosta predsednik republike Borut Pahor in mariborski nadškof Alojzij Cvikl.