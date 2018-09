Mladi so se na osrednjem prireditvenem prostoru pri stiškem samostanu, kjer že tradicionalno poteka Stična mladih, zbrali ob 9. uri, nato pa so se razkropili po treh vsebinskih programih, ki ločeno potekajo na osrednjem prireditvenem prostoru, samostanskem travniku in v cerkvi. Med drugim bodo skušali odgovoriti na vprašanje, česa se mladi danes bojijo in kako lahko ta strah presežejo.

Delavnice, maša, koncert V popoldanskem delu bodo sledile delavnice, namenjene razpravi z različnih področij, med drugim o posvojitvi, bioetiki, zdravju, družini, poklicih, nekatere pa bodo tudi plesno in glasbeno obarvane. Delavnicam bo sledila maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franci Šuštar, tej pa zaključni koncert Stična benda. Dogajanje bodo popestrili z nogometnim turnirjem in tržnico stojnic, na katerih se bodo predstavljale različne organizacije za mlade. Kot je na sredini novinarski konferenci, na kateri so predstavili letošnjo Stično mladih, povedal ljubljanski pomožni škof, je Stična v zadnjih 37 letih doživela kar nekaj sprememb. V začetku je šlo predvsem za začetno srečanje skupin mladinskega verouka, pozneje pa se je spremenila v celodnevno vseslovensko srečanje katoliške mladine. Posledično so morali dodajati različne dodatne vsebine, kot so delavnice, stojnice in podobno. »Včasih je bil poudarek na druženju in glasbi, zdaj pa je poudarek na druženju in na vsebini,« je dejal Šuštar.