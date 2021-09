»Imaš le eno življenje in ona je moja. Sanje so se uresničile in rekla je da,« je Pogačar zapisal na Instagramu, Žigartova pa je ob fotografijah para in zaročnega prstana izbrancu sporočila: »Večnost s tabo se zdi prekratka.«

Že v nedeljo se bo z vožnjo na čas začelo kolesarsko SP, na katerem bosta Slovenijo zastopala tako Žigartova kot Pogačar, ki bo seveda eno glavnih slovenskih orožij za kolajne.

Mesti Brugge in Leuven bosta gostili 94. izdajo SP na 100. obletnico prve izvedbe v danskem Koebenhavnu. Na prvenstvu bo skupaj nastopilo 22 Slovencev, največ oči pa bo uprtih v zmagovalca Toura in Vuelte, Pogačarja in Primoža Rogliča.