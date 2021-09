Pred slovensko kolesarsko reprezentanco je nov velik dogodek, na katerem zadnje uspehe lahko še nadgradijo. Slovenija naziva svetovnega prvaka v kolesarstvu še nima in 94. svetovno prvenstvo v Flandriji se zdi kot nalašč, da pade tudi ta mejnik. Na dosedanjih 93 prvenstvih je Slovenija zbrala dve kolajni. Leta 2001 je bil na cestni dirki v Lizboni bronast Andrej Hauptman, leta 2017 pa je v Bergnu na Norveškem Primož Roglič v vožnji na čas osvojil srebro.

»Ekipo imamo tako močno, da lahko napademo tudi zmago. Seveda pa ne gre pozabiti, da je kolesarstvo tudi stvar trenutka, saj so sestavni deli tudi padci in okvare. Ob tem moramo biti na dirki ob pravem trenutku na pravem mestu,« se z idejo o svetovnem prvaku strinja začasni selektor Marko Polanc. Na cestni dirki, ki bo na sporedu prihodnjo nedeljo, bo moška reprezentanca nastopila v svoji najmočnejši postavi. Na startu bo vseh sedem kolesarjev, ki nastopajo v moštvih svetovne serije, in še član ekipe Adrie Mobila: Primož Roglič, Tadej Pogačar, Matej Mohorič in Luka Mezgec bodo štirje kandidati, ki se bodo med seboj dogovorili glede na situacijo in bodo dirkali na rezultat, vlogo pomočnikov pa bodo opravljali Jan Polanc, Jan Tratnik, Domen Novak in David Per. »V vsakem primeru bo šlo za taktično dirko in veseli me, da smo na startu z najmočnejšo postavo, ki jo premoremo. Imamo ekipo, ki je enotna, ve, kaj jo čaka,« je o sestavi moštva dejal športni direktor kolesarske zveze Martin Hvastija.

Več stavijo na cestno dirko

V zadnjem času so v Sloveniji vse oči vedno uprte v Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, trenutno tretjega in drugega kolesarja na mednarodni svetovni lestvici. Po zaslugi Mateja Mohoriča (9. mesto) ima Slovenija kot edina nacija kar tri kolesarje med najboljšo deseterico in prav 26-letnik se trenutno zdi najbolj vroče slovensko orožje. »Vsi nastopi po Touru so bili v funkciji priprave na SP. Že spomladi sem si kot glavni cilj določil svetovno prvenstvo. Naredil bom vse, da bom čim višje na lestvici rezultatov, in trdno verjamem, da sem v najboljši formi letos, verjetno pa v celotni karieri,« se vloge favorita zaveda Matej Mohorič tudi sam.

»Ekipa gre tja s ciljem, da drug drugemu pomagamo in da nas čim več pride v ključni del dirke, kjer si bomo razdelili pokrivanje napadov tekmecev, ter da nas čim več pride v zaključek, kjer se bodo delile kolajne. Če bomo ob pravem trenutku na pravem mestu, izid ne bo izostal. Če bomo ostali praznih rok, bomo zelo razočarani,« odkrito boj za kolajne napoveduje Mohorič. V ekipi očitno vlada odlično vzdušje, kar je potrdil tudi predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović, ki je citiral besede Primoža Rogliča. »Svetovno prvenstvo je vedno nepredvidljivo. Sam pa upam, da lahko kot ekipa napišemo kakšno uspešno zgodbo,« je dejal trikratni zaporedni prvak španske Vuelte in aktualni olimpijski prvak v vožnji na čas, ki pa v Belgiji na kronometru ne bo nastopil.

Kolesarje jutri čaka povsem ravninski, 43,3 kilometra dolg kronometer, ki v prednost postavlja težje kolesarje in prave specialiste v vožnji na čas. Ker Rogliča zanimajo zgolj zmage, bo tokratno vožnjo na čas izpustil. Na njej bosta nastopila Tadej Pogačar in aktualni državni prvak v tej disciplini Jan Tratnik, za katerega bo to peti zaporedni kronometer na SP. Najboljši doslej je bil deseti ravno ob svojem debiju v Bergnu. »Sezona je zelo dolga in po Vuelti nisem opravil veliko treninga. Veliko bo odvisno od dnevne forme. Jaz bom sigurno dal vse od sebe, nato pa bo ura pokazala, kje sem,« je o svojih načrtih spregovoril Tratnik. Čeprav trasa ni na kožo pisana niti Tadeju Pogačarju, si mladi kolesar odlične uvrstitve želi tudi jutri. »Želja seveda je čim višje, imam izkušnjo z evropskega prvenstva, a tukaj nas čaka 43 kilometrov, kar poznam že z državnega prvenstva. Če se bom dobro pripravil in če bom našel svoj ritem, mislim, da lahko oddelam kar precej dobro,« vseeno ostaja malce previden pri napovedih.