Očrt politične ekonomije cepljenja

Vedno so mi bile všeč tiste zgodbice, v katerih teče beseda o pojavu prvih parno in kasneje bencinsko gnanih avtomobilov. Prvih okoli leta 1770 in drugih skoraj 50 let kasneje. Pa potem o trmoglavljenju Henryja Forda, da morajo biti njegovi T-modeli avtov zgolj črni, čeprav so bili njegovi avtomobili izdelani že na tekočem traku.