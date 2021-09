»Parlament meni, da je vlada ravnala neodgovorno. (...) Kot ministrica, ki nosi največjo odgovornost, lahko samo sprejmem posledice te odločitve,« je dejala Kaagova.

»Po mojem pojmovanju demokracije in v skladu z našo tradicijo vladanja mora minister položaj zapustiti, če je njegova politika deležna obsodb,« je dejala in napovedala odstop.

Tarča kritik je bila tudi obrambna ministrica Ank Bijleveld, ki pa se za odstop ni odločila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kakšne politične posledice bo imel odstop Kaagove, za zdaj še ni jasno. Še naprej sicer ostaja na čelu liberalne stranke D66, ki se s premierjem Markom Ruttejem in njegovo Ljudsko stranko za svobodo in demokracijo (VVD) ter krščanskimi demokrati (CDA) pogaja o oblikovanju manjšinske vlade.

Nizozemska je v zadnjih dneh avgusta iz Kabula evakuirala več kot 1500 ljudi, tako Nizozemcev kot Afganistancev. Vendar pa so v Afganistanu ostali številni afganistanski sodelavci, med njimi 22 tolmačev, in to kljub temu, da so poslanci vlado že nekaj mesecev pred tem pozivali k njihovi evakuaciji.

Kaagova je priznala, da nizozemska vlada ni predvidela bliskovitega talibanskega prevzema oblasti, a poudarila, da tega niso predvidele tudi druge zahodne države, poroča AFP.