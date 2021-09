No, Janez Janša, ki vedno vstane kot feniks iz pepela, se je včeraj kot slavnostni gost pojavil na novem kongresu prav te iste stranke SMC v Celju (dobro, tokrat je bil kongres po vsebini bolj sedmina kot rojstvo, a pustimo to), kjer so ga sprejeli s toplim aplavzom kot pravega botra te partije. Kakšen historični lok, a? Zgodovina ima očitno res hud smisel za ironijo.