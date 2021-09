Glede na to, da je avgustovski podatek z ameriškega trga dela krepko razočaral in da rast inflacije v ZDA kaže znake ohlajanja rasti, lahko računamo, da Ameriška centralna banka (FED) naslednji teden ne bo sprejela konkretnih sprememb glede svoje denarne politike. Skromnejše povečanje cen osnovnih življenjskih potrebščin avgusta v medmesečni primerjavi za 0,1 odstotka je znamenje, da je FED imel prav, da je dobršen del inflacije prehodne narave. Drži pa tudi, da je del inflacije na račun različice delta prestavljen v prihodnost.

Delta gospodarstvo upočasnjuje bolj, kot smo pričakovali, ob tem smo priča nižjemu povpraševanju gospodinjstev, kar smo tudi pričakovali. Na Kitajskem se je maloprodaja avgusta na račun epidemioloških skrbi v medletni primerjavi povišala za zgolj 2,5 odstotka, medtem ko je njena rast julija znašala še 8,5 odstotka. Do zdaj smo se naučili, da se med valovi covida-19 potrošnja gospodinjstev preusmeri s storitev na blago. To posledično povzroča zastoje v globalnih dobavnih verigah. Ob okrepljenih skrbeh prebivalstva glede jesenske in zimske epidemiološke situacije lahko pričakujemo znižanje povpraševanja po storitvah in povišanje povpraševanja po blagu, kar bo ob aktualnih ozkih grlih pri globalni distribuciji blaga in ob stimulativnih denarnih politikah centralnih bankirjev lahko še naprej dražilo blago.

Že do zdaj so se marže pri enem največjih ladjarjev na svetu, pri nemškemu Hapag-Lloydu, krepko povišale. Neto marža se je pri tem ladjarju lani povišala na 23 odstotkov, s 3 odstotkov v letu 2019. V drugem kvartalu je neto marža pri tem ladjarju porasla že na 32 odstotkov celotne prodaje. Za podjetje Hapag-Lloyd se za letos sicer pričakuje 51-odstotna rast prihodkov. Medtem ko se pri ladjarjih povišujejo marže, se bodo te pri določenih industrijskih proizvajalcih oziroma artiklih zaradi višjih cen surovin in višanja plač začasno znižale. Podjetja v vseh teh primerih ne bodo mogla povišanega stroška v celoti preložiti na kupca. Ameriško industrijsko podjetje 3M je za letošnje tretje četrtletje napovedalo nižjo operativno maržo za od 50 do 100 bazičnih točk. Tako ne čudi, da sta Hapag-Lloyd in njegov francoski rival, podjetje CMA CGM, zamrznila dodatno povečanje cen ladijskega transporta in s tem vsaj delno dala prednost dolgoročnim donosom. Nekatere cene so se pri ladijskem prometu povišale tudi za šestkrat. V pandemiji se je izpostavilo, da gre pri globalnih dobavnih verigah za ekosistem, ki je občutljiv za vrsto šokov pa tudi za naše odgovore na te šoke. Zato bodo centralni bankirji morali biti pri zaostrovanju denarnih politik pozorni tudi na to, kako bo morebitno povišanje cene dolga v času višje inflacije vplivalo na industrijo in na globalne dobavne verige.