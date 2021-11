Potem ko se je bruto domači proizvod (BDP) Slovenije lani zmanjšal za 4,2 odstotka, pri čemer je zasebna potrošnja upadla za 6,6 odstotka, investicije pa za 8,2 odstotka, je slovensko gospodarstvo v prvem polletju krepko okrevalo, v medletni primerjavi za 8,8 odstotka, s čimer je BDP prišel le malo pod predpandemijsko ravnjo, ugotavlja EBRD.

»Ekspanzivna fiskalna politika bo še naprej podpirala gospodarstvo, fiskalni primanjkljaj se bo po napovedih v letu 2021 poglobil. Zvišanje potrošniških cen je bilo manjše kot v primerljivih gospodarstvih, so pa tveganja glede rasti cen do konca leta povečana,« so zapisali.

Zasebna potrošnja se je ob rasti povpraševanja po storitvah in povečanju osebnih dohodkov v drugem četrtletju letos približala predpandemijski ravni. Investicijska aktivnost je nestabilna, vendar je pričakovati, da se bo ob večji aktivnosti v gradbeništvu in preloženih investicij iz lanskega leta povečevala, piše EBRD.

V skladu s polnim okrevanjem proizvodnje se je izvoz blaga pokazal kot precej odporen in je močno okreval, se je pa to okrevanje v zadnjih mesecih upočasnilo, kar po navedbah EBRD morebiti odraža težave v dobavnih verigah. Rast uvoza se je povečala, kar je nekoliko poslabšalo zunanjetrgovinsko bilanco.