Jovenela Moiseja so julija na njegovem domu ubili plačanci, preiskava pa doslej še ni ugotovila, kdo jih je najel. V napadu je bila ranjena tudi prva dama Haitija Martine Moise. Policija je doslej aretirala več kot 40 osumljencev, med njimi 18 nekdanjih kolumbijskih vojakov.

Na begu sta še nekdanji uslužbenec ministrstva za pravosodje, ki je delal v enoti za boj proti korupciji in je bil odpuščen maja zaradi kršenja etičnih pravil, ter nekdanji državni senator.

Moise je Henryja imenoval na položaj premierja le nekaj dni, preden je bil ubit. Tožilec ga je povabil na sestanek, da pojasni, zakaj je nekaj ur pred napadom dvakrat po telefonu govoril z uslužbencem ministrstva za pravosodje, ki je zdaj na begu.

»Na voljo je dovolj dokazov za pregon Henryja,« je v torek sporočil Claude, preden ga je premier zamenjal.

53-letnega predsednika so ubili na njegovem domu v prestolnici Port au Prince 7. julija. To je sprožilo novo krizo v tej najrevnejši državi na zahodni polobli, ki se ne more otresti revščine, nasilja in nestabilnosti, kljub temu da je bil Haiti prva država Latinske Amerike in Karibov, ki je v 19. stoletju dosegla neodvisnost.