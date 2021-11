Osumljenec Samir Handal je bil na poti iz ZDA v Jordanijo, v Istanbulu pa je prestopal. Turške oblasti so ga aretirale na podlagi Interpolove tiralice. Zanj so že odredile 40-dnevni pripor.

Haitijski zunanji minister Claude Joseph je na Twitterju objavil, da je o aretaciji govoril s turškim kolegom Mevlütom Cavusoglujem, vendar več informacij ni podal.

Moise je bil v noči na 7. julij ubit v napadu na svojo zasebno rezidenco v haitijski prestolnici Port-au-Prince. Hudo ranjena je bila tudi prva dama Martine Moise, vendar je napad preživela.

Atentat je izvedla večja skupina ljudi, med njimi 26 kolumbijskih plačancev in dva Američana haitijskega rodu. Izdajali naj bi se za agente ameriške agencije za boj proti mamilom (DEA) in tako prišli v predsednikovo poslopje mimo varnostnikov. Kolumbijska vlada je med osumljenci za napad identificirala 13 nekdanjih vojakov iz svojih oboroženih sil.

Atentat je sprožil novo krizo v tej najrevnejši državi na zahodni polobli, ki se ne more otresti revščine, nasilja in nestabilnosti, kljub temu da je bil Haiti prva država Latinske Amerike in Karibov, ki je v 19. stoletju dosegla neodvisnost.