Resolucija Evropskega parlamenta enakovredno nasprotuje vsem totalitarnim režimom in poudarja, da je treba ohranjati spomin na preteklost, ker brez resnice in spomina ne more biti sprave, hkrati pa odločno in jasno obsoja vse zločine proti človeštvu in množične kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešili vsi totalitarni in avtoritarni režimi, navajajo v poslanski skupini SDS.

Omenjeno resolucijo je Evropski parlament sprejel 2. aprila 2009. Poudaril je tudi, da je treba ohranjati spomin na preteklost, ker brez resnice in spomina ne more biti sprave, ter potrdil nasprotovanje totalitarnim režimom.

Grims: Deklaracija je izhodišče za demokratičen razvoj Poslanec SDS Branko Grims je na novinarski konferenci v začetku septembra dejal, da predstavlja podpora predlogu »izhodišče za demokratičen razvoj« in da je žrtvam totalitarnih režimov treba izkazati spoštovanje. Po Grimsovem mnenju se je skozi zgodovino mnogokrat napačno tolmačilo, kaj totalitarizem je, zato je toliko pomembnejše, da se državni zbor ob temeljnih vprašanjih evropske resolucije poenoti. Totalitarizmom se ne sme popuščati in jih obravnavati drugače od drugih, ne glede na njihovo ideologijo, ocenjuje Grims. Po njegovem mnenju se je v preteklosti mnogokrat naredilo napako, ko se je vzpostavljalo vtis, da se katerega od totalitarnih sistemov »opravičuje, tolerira ali pa celo glorificira, ker je temeljil na dobrih namenih«. Ob tem je spomnil tudi na evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga obeležujemo 23. avgusta. Na ta dan je bil leta 1939 namreč podpisan pakt Ribbentrop - Molotov med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo. Grims meni, da je bil zaradi sodelovanja različnih socializmov začetek druge svetovne vojne tako »hudo zločinski in za Evropo tako uničujoč«.. »V bistvu je šlo za pakt proti Evropi in tega se moramo danes vsi zavedati,« je še dodal.