Portugalec Cristiano Ronaldo je v Baslu prispeval prvi zadetek v novi sezoni lige prvakov. Dosegel ga je v dresu Manchester Uniteda, kamor se je v velikem slogu vrnil iz Torina. Young Boys je tako postal že 36. tekmec v najvišjem evropskem tekmovanju, proti kateremu je Ronaldo zatresel mrežo. Na koncu to ni bilo dovolj niti za točko rdečih vragov, ki so eno uro igrali brez izključenega Wan-Bissake in podlegli pritisku. Švicarji so v drugem polčasu zrežirali preobrat in v 95. minuti zadeli za senzacionalno zmago (2:1), ki bo odmevala še nekaj dni.

Barcelona brez strela v okvir gola Derbi večera je bil v Barceloni, kjer je gostoval Bayern iz Münchna. Nemški velikan je Katalonce ponižal v izločilnih bojih minule sezone, ko je slavil z 8:2. Od takrat so se v Barceloni zgodili tektonski premiki, ki so privedli tudi do odhoda najboljšega igralca kluba vseh časov Lionela Messija. Zelo pomlajena in neuigrana Barcelona je na uvodu evropske sezone poskušala, kar je bilo v njeni moči, a to je bilo občutno premalo za konkurenčno predstavo proti serijskemu nemškemu prvaku, ki je specialist za preizkušnje najvišje ravni. Bayern je na stadionu Camp Nou unovčil izkušnje in s tremi goli odpravil nebogljeno Barcelono, pred katero je zahtevno obdobje, saj lovorike ne bodo več samoumevne. Bavarci so povedli v prvem polčasu, ko je imel Thomas Müller veliko sreče, da se je žoga od Erica Garcie odbila v mrežo. Nemški reprezentant je proti Barceloni dosegel že svoj sedmi zadetek. Bayern je prevlado potrdil v drugem polčasu, ko je dva gola prispeval poljski as Robert Lewandowski. Barcelona je na koncu ostala brez strela v okvir nasprotnikovih vrat, kar se ji je nazadnje zgodilo v sezoni 2003/04.

Točka za Šeška, Verbiča in Iličića Od slovenskih predstavnikov v ligi prvakov so bili uvodni večer tekmovanja na delu trije reprezentanti. Benjamin Šeško je začel v udarni postavi Salzburga na gostovanju v Sevilli. Rdeči biki so imeli v prvem polčasu na voljo tri enajstmetrovke, zadeli pa so le enkrat. Španci so imeli na voljo en kazenski udarec, ki ga je Rakitić izkoristil za izenačenje. Salzburg je imel v drugem polčasu več od igre, a ni znal unovčiti prednosti igralca več, zato se je zadovoljil z delitvijo plena. Šeško je imel na začetku drugega polčasa veliko priložnost, a se je izkazal vratar Bono. Posavec je igro zapustil v 67. minuti. Benjamin Verbič je tekmo med Dinamom iz Kijeva in Benfico (0:0) začel na klopi ukrajinskega kluba in v igro vstopil v 76. minuti. V sodnikovem podaljšku je Dinamo dosegel zadetek, a je VAR razkril, da je šlo za prepovedani položaj. Točko je osvojil tudi Josip Iličić, ki je od 70. minute sodeloval pri remiju med Villarrealom in Atalanto (2:2).