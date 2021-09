Na svojem mestu bodo Léa Seydoux, Lashana Lynch, Naomie Harris, Ana de Armas, Lourdes Faberes, pa tudi spolno nevtralna Stingova hčerka Eliot Sumner. V naši rubriki se bomo spomnili tistih žensk, ki so najbolj vplivale na zgodovino Bondovih filmov, in na koncu boste morali priznati, da med njimi niso samo zmagovalke lepotnih tekmovanj. Da ne pozabimo: upoštevali smo zgolj Bondove filme originalne produkcije EON.

Miss Moneypenny V originalnih EON-filmih o Jamesu Bondu so v vlogi tajnice šefa angleške tajne službe MI6 Miss Moneypenny nastopale Lois Maxwell (1962–1985), Caroline Bliss (1987–1989), Samantha Bond (1995–2002) in Naomie Harris od leta 2012 naprej. Na prvi pogled se tajnica, ki nastopi vsaj za nekaj minut v vsakem filmu, zelo razlikuje od običajnih Bondovih lepotic. In kar je še posebej značilno: kljub vztrajnemu namigovanju na spolnost nikoli ne gresta skupaj v posteljo. Zakaj? Nekateri menijo, da zato, ker Miss Moneypenny po svoji zunanjosti ne dosega preostalih lepotic, drugi menijo, da Moneypennyjeva Bonda duhovito zavrača, ker ji ne pride na misel, da bi spala s serijskim osvajalcem ženskih src. Za pravo Miss Moneypenny velja angleška igralka Lois Maxwell (1927–2007), ki je igrala od prvega filma, Dr. No iz leta 1962, do leta 1985, ko je nastopila v filmu Od tarče do smrti (View to a Kill). Kot model za vlogo so ustvarjalci in pisec Ian Fleming uporabili kar nekaj angleških obveščevalk, od Kathleen Pettigrew, osebne asistentke direktorja MI6 Stewarta Menziesa, in Vere Atkins ter Paddy Ridsdale do Joan Bright Astley, s katero sta bila s Flemingom par med drugo svetovno vojno.

Honey Ryder Prvi film iz serije o Jamesu Bondu Dr. No je nakazal nekaj smernic, ki so se jih držali v vseh nadaljevanjih. Predvsem v odnosu do žensk, ki bi bil v današnjih dneh v marsičem nesprejemljiv. Morda je najbolj tipičen prizor, ko prepevajoč iz morja stopa Honey Rider – švicarska igralka Ursula Andress (1936), za mnoge najlepše, pa tudi najpomembnejše Bondovo dekle. Čeprav je mlada, je zelo neodvisna in na začetku neznanemu moškemu celo zagrozi z nožem. Potem pa se po sceni, ki je postala kliše, hitro spoprijateljita in končata film s spolnim odnosom.

Rosa Klebb V vlogi bivše agentke sovjetske KGB, sadistične članice skupine Spectre Rose Klebb, je v filmu Iz Rusije z ljubeznijo (From Russia With Love) nastopila Lotte Lenya (1898–1981), avstrijsko-ameriška igralka in pevka, ki je pela pesmi svojega prvega moža, velikega skladatelja Kurta Weilla. Agentka, ki ji poleg drugih orodij iz čevljev skoči tudi nož, je tipičen primer zlobnih sovjetskih žensk. Je pa treba poudariti, da se film Iz Rusije z ljubeznijo (1963) malce dogaja tudi v Sloveniji. Slovenci so grdo oblečeni in imajo orjaške brke.

Pussy Galore Gre za lik iz romana Goldfinger (1959) in iz predelane zgodbe o zlobnem možakarju Goldfingerju (1964). Podlaga za lik naj bi bila Blanche Blackwell (1912–2017), muza, v katero je bil Fleming zaljubljen. Kakorkoli, v knjigi vodi Pussy Galore neuspešno cirkuško skupino deklet, ki se ukvarjajo s kriminalom, in jo na koncu zaprejo. V filmu pa Pussy Galore vodi skupino pilotk, ki naj bi Goldfingerju pomagale oropati ameriško zakladnico Fort Knox. Na koncu, tudi zaradi Bondove šarmantnosti, strani obrnejo in pomagajo premagati Goldfingerja. Pussy Galore je bila angleška igralka Honor Blackman (1925–2020).

Kissy Suzuki Leta 1967 v filmu Le dvakrat se živi nastopi japonska agentka z zanimivim imenom Kissy Suzuki, ki jo igra Mie Hama (1943). V filmu, ki se dogaja predvsem na Japonskem, se Kissy in Bond navidezno poročita in potem skupaj s pripadniki posebnih enot, sestavljenih iz nindž, napadeta skrivnostni otok, kjer skupina Spectre pripravlja napad na ves svet. V knjigi iz leta 1964 je zgodba s Kissy malce drugačna in z njo Bond dobi celo edinega (knjižnega ali filmskega) otroka Jamesa Suzukija. Mimogrede, Sean Connery si je takrat privoščil hudo afero, ko je izjavil, da se mu Japonke ne zdijo seksi.

Tracy Draco Prelepa Teresa Tracy Draco Bond je edina ženska, s katero se Bond zares poroči. Gre za lepotico iz Flemingove knjige V službi njenega veličanstva iz leta 1963 in filmske adaptacije dela iz leta 1969. Tracy je angleška igralka Diana Rigg (1938–2020), v vlogi Bonda pa je avstralski maneken George Lazenby (1937). Tracy je sicer hčerka šefa korziške mafije Marca Anga Draca, ki Bondu pomaga v boju z zločinsko organizacijo Spectre. Svet je na koncu rešen, a Bondu takoj po poroki ustrelijo ženo. George Lazenby je Bonda igral samo v tem filmu.

Irma Bunt Nemška igralka Ilse Paula Steppat (1917–1969) je nastopila v filmu V službi njenega veličanstva, ki so ga prvič prikazali leta 1969. Irma Bunt je sicer pomočnica Ernesta Stavra Blofelda (Telly Savalas), ki skrito deluje visoko v zavetju švicarskih Alp. Irma Bunt je klasična sadistična nemška negativka in bi zaradi izjemne igre morala nastopati tudi v naslednjem filmu Diamanti so večni, a tega ni dočakala. Ilse Steppat je umrla le štiri dni po premieri filma V službi njenega veličastva. V svoji karieri je nastopila v več kot 50 filmskih in televizijskih vlogah.

May Day V filmu Od tarče do smrti (1985) se je v vlogi negativke May Day preizkusila eksotična ameriško-jamajška pevka in manekenka Grace Jones (1948). V filmu nastopa kot partnerica in pomočnica Maxa Zorina (Christopher Walken), zločinca, ki načrtuje uničenje kalifornijske Silicijeve doline. May Day seveda spi tudi z Rogerjem Moorom, ki je igral Jamesa Bonda, in se mu na koncu, ko jo psihopatski Zorin izda, tudi pridruži v boju. Grace Jones je kot velika zvezdnica zagotovila tudi manjšo vlogo Dolphu Lundgrenu, s katerim se je takrat dobivala.

M (vodja britanske tajne službe) V vlogi šefa angleških tajnih agentov, ki temelji na liku Johna Henryja Godfreyja, obveščevalca in kontraadmirala, so producenti zamenjali sedem igralcev. Najdaljši staž imata Bernard Lee, ki se je svoje vloge držal od začetka leta 1962 do leta 1979, ko je še zadnjič igral v filmu Operacija Vesolje (Moonraker), in Judi Dench, o kateri teče beseda in je kot M nastopala od leta 1995 do leta 2012. Gre za povsem drugačno direktorico, ki je v akcije vključena bolj osebno, bolj brezkompromisno kot šefi pred njo in je pripravljena za Britanijo žrtvovati tudi Bonda.