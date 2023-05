Zgodba se začne na dan izida romana. Bogati ekscentrik, ki si domišlja, da je prestolonaslednik, najame ekipo plačancev, da bi ubili kralja med slovesnostjo kronanja. V zadnjem trenutku pošljejo agenta 007, da prepreči smrtonosni načrt. Naslov knjige se nanaša na roman V službi njenega veličanstva (On Her Majesty's Secret Service) avtorja Jamesa Bonda Iana Fleminga, ki je izšel pred 60 leti.

Charlieju Higsonu, ki je napisal že nekaj knjig o dogodivščinah mladega Jamesa Bonda, so potomci Flemingovih naročili, naj napiše roman o agentu v poznejših letih. Izkupiček od prodaje so sprva nameravali nameniti kraljevi dobrodelni ustanovi Prince's Trust. Vendar pa je zaplet romana po Higsonovih besedah preveč občutljiv za kraljevo družino, zato so se v kraljevi palači odločili, da ne bodo sodelovali.

A kot je prepričan 64-letni avtor, kralj Karel III. ne bo zameril njegovemu romanu o agentu 007. »Je pameten fant, ima smisel za humor in je tudi oboževalec Bonda,« je povedal v intervjuju za britanski časnik The Times. »Mogoče se nekega dne srečava in pogovoriva o tem,« je dodal.

Predstavniki britanske kraljeve družine so redni gosti na premierah filmov o Jamesu Bondu. Ko je še nosil naziv princ Walesa, je Charles pogosto obiskal tudi snemanja, tudi snemanje zadnjega filma Ni čas za smrt.