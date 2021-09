Kmetje zahtevajo sestanek z Janšo in 380 milijonov evrov

Člani sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) so prekinili izredno sejo, na kateri so obravnavali finančni razrez strateškega načrta. Ne strinjajo se z višino predvidenih sredstev, zato zahtevajo takojšen sestanek s predsednikom vlade Janezom Janšo in dodatnih 380 milijonov evrov. Če jih ne bodo uslišali, bodo organizirali vsesplošni protest slovenskih kmetov.