Povod za protest so predvsem okoljske zahteve do kmetov. »Tisoč let smo kmetovali na teh zemljiščih in varovali naravo, sedaj pa imamo samo omejitve. Okoljevarstvene organizacije postavljajo režim na naših zemljiščih, ni pa rešitev. Kmetje smo zgroženi ob teh zahtevah,« je za STA dejal predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. Opozoril je, da kmetom pretijo novi davki, pereča so cenovna neskladja, težave so tudi z zvermi, saj njihova populacija narašča, je del težav oziroma zahtev izpostavil Medved.

Na mirnem protestu, ki se bo glede na podatke o zbirnih lokacijah, objavljenih na spletni strani sindikata, odvil v več kot 20 krajih po državi, bodo kmetje s traktorji in transparenti vozili po lokalnih cestah ali pa se bodo pripeljali pred sedeže območnih kmetijsko-gozdarskih zavodov. Povsod bodo prebrali enaka opozorila, kot jih bodo pred tem predstavili tudi na novinarski konferenci v Ljubljani, je povedal Medved.

»Mirni bodo, ne bodo ovirali prometa. Želimo opozoriti, da bomo stopnjevali pritisk na slovensko politiko, če nas ne bo poslušala,« je dodal Medved. Zagotovil je, da se bodo protestniki po približno eni uri mirno razšli. Sklep o organizaciji protesta je Sindikat kmetov Slovenije sprejel na občnem zboru prejšnji teden v petek.