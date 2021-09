Nemško ministrstvo za zunanje zadeve je v ponedeljek sporočilo, da ima nemška vlada »zanesljive informacije«, da bi lahko omenjene dejavnosti pripisali akterjem v Rusiji, »zlasti ruski vojaški obveščevalni službi GRU«.

Želeli naj bi vplivati na izid parlamentarnih volitev v Nemčiji, ki bodo 26. septembra.

Rusko vlado smo že pozvali, naj nemudoma preneha z nezakonitimi dejavnostmi, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Nemški varnostni organi so parlament letos že vsaj trikrat obvestili o kibernetskih napadih na politike s strani tujih obveščevalnih služb.

V zadnjem času naj bi bilo pod udarom več akterjev iz strank vladajoče koalicije - konservativne unije CDU/CSU in socialdemokratov (SPD).

Obstaja bojazen, da bi lahko tuje obveščevalne službe vdore uporabile za krajo, objavo ali izkoriščanje osebnih podatkov ali celo za izmišljene lažne novice.

Nekaj vdorov v zasebne e-poštne račune zveznih in regionalnih poslancev so že izsledili, domnevno gre za rusko skupino z imenom »Ghostwriter«, ki naj bi bila specializirana za širjenje dezinformacij.

Primer je prišel na dan v času, ko so odnosi med Berlinom in Moskvo še posebej napeti zaradi številnih primerov vohunjenja, zastrupitve in zaprtja ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega ter kibernetskih napadov, usmerjenih proti Zahodu.