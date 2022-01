Šlo naj bi za globalni napad, so pri ministrstvu za izobraževanje še zapisali na Facebooku. Preiskavo je že prevzela posebna enota policije za kibernetski kriminal, pa so sporočili z ministrstva za energijo. Zaenkrat ni znano, kdo je odgovoren za napad.

Ukrajinski mediji so poročali, da se je pri zunanjem ministrstvu sprva pojavilo sporočilo v ruščini, poljščini in ukrajinščini, ki je med drugim namigovalo na to, da je napad odgovor na prozahodno stališče Ukrajine. V njem je pisalo, da so izbrisali vse osebne podatke in da ne bo mogoče znova priti do njih, hkrati pa so v sporočilu trdili, da so vse osebne informacije sedaj javne.

EU bo pomagala Ukrajini po kibernetskem napadu EU bo uporabila vse možnosti za pomoč Ukrajini po kibernetskem napadu na spletne strani vlade, je poudaril visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell ob prihodu na drugi dan neformalnega zasedanja zunanjih ministrov EU v Brestu. Dokazov o tem, kdo je za napad odgovoren, še ni, a lahko si predstavljamo, je še dejal. EU je sklicala sestanek političnega in varnostnega odbora, na katerem bodo članice unije preučile možnosti za ukrepanje v odzivu na napad na spletne strani ukrajinske vlade, ki si zasluži obsodbo, je povedal Borrell. Ob tem je napovedal uporabo kibernetske enote za hitro odzivanje. Članice pa bo pozval tudi, naj Ukrajini pomagajo v okviru kibernetskega projekta v sklopu okrepljenega stalnega obrambnega sodelovanja (Pesco). »Uporabili bomo vsa sredstva,« je zatrdil. Kibernetski napad na spletne strani ukrajinske vlade je točno to, kar nas skrbi in česa se bojimo, pa je ob prihodu dejala švedska zunanja ministrica EU Ann Linde. Videti moramo, kdo je odgovoren, a EU mora biti v primeru ruskih napadov na Ukrajino zelo ostra in trdna, je dodala.