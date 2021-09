Različico mi so prvič zaznali januarja 2021 v Kolumbiji. ECDC jo je kot različico, ki jo je smiselno opazovati, opredelil maja letos, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa konec avgusta, so pojasnili v ECDC v odgovorih na vprašanja STA glede nevarnosti in značilnosti različice mi.

Med sekvenciranimi primeri obolelih za covidom-19 na globalni ravni je trenutno malo te različice, manj kot 0,1 odstotka. Jo je pa bilo sčasoma zaznati več v Južni Ameriki, še zlasti v Kolumbiji (39 odstotkov) in Ekvadorju (13 odstotkov). V Južni Ameriki sicer ne prevladuje delta, veliko je obolelih z različicami gama, lambda in mi.